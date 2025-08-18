Malore sul Monte Barro a Ferragosto: anziano salvato da 2 poliziotti fuori servizio

Letture: 3.476

Attimi di paura il giorno di Ferragosto sul Monte Barro, a Galbiate, in provincia di Lecco. Un uomo anziano, già con problemi di salute, è stato colto da malore lungo un sentiero a circa 800 metri di quota, in una zona impervia e vicina a un dirupo. A salvarlo sono stati due agenti della Polizia di Stato di Milano, in quel momento liberi dal servizio, che hanno sentito le grida di aiuto mentre camminavano nei pressi della Baita degli Alpini.

I due poliziotti, in servizio al Commissariato Lorenteggio, hanno raggiunto rapidamente l’uomo e lo hanno messo in sicurezza, evitando che la situazione degenerasse. L’anziano, privo di cellulare, si trovava infatti in una posizione molto pericolosa, a ridosso di un pendio. Uno degli agenti è poi sceso lungo il sentiero per guidare i mezzi di soccorso fino al punto dell’intervento, accorciando i tempi di risposta.

👮‍♂️ I soccorsi del posto

Sul Monte Barro sono arrivati i sanitari del 118, e il Soccorso Alpino, che hanno trasportato l’uomo in barella fino all’autolettiga. È stato quindi portato all’ospedale di Lecco, dove è arrivato in codice giallo ed è stato dichiarato fuori pericolo dopo le prime cure. Il Presidente dell’Associazione Alpini della Baita di Galbiate ha voluto ringraziare i due agenti per la rapidità e il coraggio dimostrati, sottolineando come la Polizia di Stato si dimostri vicina ai cittadini anche al di fuori dell’orario di servizio.

