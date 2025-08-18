Inveruno, incendio in via Gajetti: anziana salvata dai Vigili del Fuoco

Letture: 3.452

Attimi di paura la sera del 17 agosto a Inveruno, dove un incendio ha minacciato la vita di un’anziana di 83 anni che vive sola in via Gajetti, alla periferia est del paese. La donna stava dormendo nella sua camera e non si era accorta di nulla, finché i Vigili del Fuoco non sono entrati nell’abitazione per portarla in salvo.

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 23 le fiamme si sono sprigionate da una delle tende affacciate sul balconcino dell’appartamento. L’incendio si è esteso rapidamente verso l’interno, ma fortunatamente un passante che in quel momento transitava nella via si è accorto del rogo e ha chiamato immediatamente i soccorsi.

🚒 L’intervento dei Vigili del Fuoco

Dalla caserma di Inveruno sono partiti subito i pompieri volontari, supportati da una squadra del 115 di Legnano. Raggiunta l’abitazione, i Vigili del Fuoco hanno forzato l’ingresso dal balcone e sono entrati direttamente nella camera da letto della donna. L’hanno trovata ancora addormentata, ignara del pericolo, e l’hanno condotta in salvo all’esterno.

Ad attendere l’anziana c’erano i sanitari del 118, che l’hanno accompagnata in codice verde all’ospedale di Magenta per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: solo tanta paura e un grande spavento per la notte drammatica.

🚔 Le indagini dei Carabinieri

Sulle cause dell’incendio stanno indagando i carabinieri. L’origine delle fiamme che hanno distrutto parte dell’abitazione non è ancora accertata, ma si pensa sia probabile che le tende della finestra abbiano rpeso fuoco. Grazie alla rapidità dei soccorsi, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze. Determinante l’allarme lanciato dal passante e il coraggio dei pompieri di Inveruno, che ancora una volta hanno dimostrato quanto sia preziosa la presenza di un presidio locale.

