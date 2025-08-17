Milano, Corvetto. Omicidio in piazzale Ferrara. Morto un 32enne

Letture: 6.440

Una lite familiare è finita in tragedia nella notte a Milano, in piazzale Ferrara, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato dal cognato. L’aggressione si è consumata all’interno di un contesto di tensioni tra fratelli e parenti, degenerata fino all’intervento dei carabinieri. Il ferito, colpito più volte con un coltello da cucina, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo per shock traumatico dovuto alle plurime ferite da arma bianca.

🚔 L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono arrivati i militari della Stazione Milano Vigentino insieme al Nucleo Radiomobile. Contestualmente sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo, che hanno effettuato i rilievi e recuperato il coltello utilizzato per l’aggressione. Grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza è stato possibile ricostruire la dinamica dell’omicidio e rintracciare l’aggressore, individuato a circa 200 metri dal luogo del delitto. Si tratta di un 29enne, cittadino ecuadoriano, disoccupato e con precedenti.

Le indagini e l’arresto

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio e portato al carcere di San Vittore, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La salma della vittima, anch’egli cittadino ecuadoriano, è stata trasferita all’obitorio comunale per l’autopsia. Gli inquirenti stanno proseguendo con gli accertamenti per definire tutti i dettagli della lite familiare che ha portato alla morte del 32enne.

