News Zoom

Buon ferragosto. Siamo in servizio solo se succede qualcosa di gravissimo

baranzate,rapina. Rapina a Baranzate: 46enne colpisce uomo, ruba bancomat e compra “gratta e vinci” - 16/08/2025
BaranzateMilano città metropolitana

Rapina a Baranzate: 46enne colpisce uomo, ruba bancomat e compra “gratta e vinci”

Redazione CNNZ
Letture: 1.731

Nella serata di Ferragosto, un 46enne di Baranzate, nullafacente e già censurato, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Bollate con le accuse di rapina, estorsione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. L’uomo, poco prima, in via Filzi, aveva aggredito un 48enne italiano colpendolo con uno schiaffo alla nuca, poi gli aveva sottratto le chiavi dell’auto e, sotto minaccia, si era fatto consegnare 70 euro in contanti e il bancomat. Dopo il colpo, si era allontanato a piedi tra le vie della zona.

Inserzioni

🚔 Fermato dopo l’acquisto di sigarette e “gratta e vinci”

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di rintracciare rapidamente l’uomo. Aveva appena usato il bancomat sottratto per acquistare sigarette e biglietti “gratta e vinci” per un valore di 50 euro. I Carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Il 46enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo davanti al Tribunale di Milano

Inserzioni
Inserzioni
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.