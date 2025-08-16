Rapina a Baranzate: 46enne colpisce uomo, ruba bancomat e compra “gratta e vinci”

Letture: 1.731

Nella serata di Ferragosto, un 46enne di Baranzate, nullafacente e già censurato, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Bollate con le accuse di rapina, estorsione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. L’uomo, poco prima, in via Filzi, aveva aggredito un 48enne italiano colpendolo con uno schiaffo alla nuca, poi gli aveva sottratto le chiavi dell’auto e, sotto minaccia, si era fatto consegnare 70 euro in contanti e il bancomat. Dopo il colpo, si era allontanato a piedi tra le vie della zona.

🚔 Fermato dopo l’acquisto di sigarette e “gratta e vinci”

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di rintracciare rapidamente l’uomo. Aveva appena usato il bancomat sottratto per acquistare sigarette e biglietti “gratta e vinci” per un valore di 50 euro. I Carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Il 46enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo davanti al Tribunale di Milano

