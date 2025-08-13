Blitz della Polizia a Milano: preso 44enne marocchino accusato di omicidio in Spagna

Letture: 2.809

Un’operazione congiunta della Polizia di Stato di Milano e del Servizio Centrale Operativo ha portato, lo scorso fine settimana, all’arresto di un 44enne marocchino ricercato in Spagna. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso a giugno dalle autorità spagnole, per omicidio connesso al traffico di droga, danneggiamenti e possesso illegale di armi. Il provvedimento si riferisce a un delitto avvenuto nel gennaio 2022 a Chiclana de la Frontera, dove vicino al cadavere della vittima vennero rinvenute tracce biologiche riconducibili al sospettato e una vettura incendiata.

🔵 Localizzato in via Impastato e tentativo di fuga

Lo scorso 8 agosto, gli agenti del Commissariato Mecenate hanno rintracciato il latitante nei pressi di via Impastato, a Milano. Alla vista della polizia, l’uomo ha cercato di scappare, incitando alcune persone tossicodipendenti presenti a ostacolare l’intervento con le loro siringhe. Il 44enne ha tentato di dirigersi verso l’autostrada, ma è stato bloccato nonostante la resistenza e la marcata aggressività.

👮‍♂️ Arresto e trasferimento in carcere

Dopo essere stato portato in Questura, il provvedimento restrittivo è stato formalizzato dagli agenti del Commissariato Mecenate in collaborazione con la Sala operativa internazionale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il 44enne è stato condotto alla casa circondariale “Francesco Di Cataldo” di Milano, cioè a San Vittore, a disposizione della Corte d’Appello.

🚓 Controlli rafforzati a Rogoredo

L’operazione rientra nell’intensificazione dei servizi di contrasto allo spaccio di droga nell’area boschiva di Rogoredo, disposti dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Mecenate. Le attività proseguiranno, come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.