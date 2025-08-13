Magenta, catturati i rapinatori del treno

Letture: 3.456

Ieri pomeriggio, su un treno fermo alla stazione di Magenta, in provincia di Milano, tre uomini hanno avvicinato un giovane passeggero e lo hanno rapinato, portandogli via una catenina in oro, un bracciale, un telefono ed un portafoglio. Poi i tre si sono dati alla fuga in stazione, perdendosi tra le vie della cittadina. Le ricerche dei tre rapinatori sono partite subito dopo l’allarme, e ha coinvolto tutte le forze dell’ordine dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso alla polizia ferroviaria.

Inserzioni

🚄 In stazione a Rho

La descrizione dei tre uomini, e anche le immagini delle telecamere, che si trovano dappertutto e con cui sono stati identificati, in serata ha favorito gli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Rho che ha individuato e riconosciuto due dei colpevoli della rapina a Magenta. Stavano salendo su un treno, per dirigersi verso Milano. I due sono stati trovati in possesso della catenina e del bracciale, e sono stati riconosciuti dalla vittima. Il ragazzo rapina è stato infatti contattato dai poliziotti e ha già riavuto indietro una parte dei suoi beni.

Inserzioni

🔒 A San Vittore

I due rapinatori sono stati accompagnati alla casa circondariale di Milano San Vittore, dove restano in attesa di convalida dell’arresto. per loro si profilano due possibilità: se l’arresto sarà considerato in flagranza differita, saranno processati per direttissima. Se invece il giudice deciderà che debbano affrontare un processo completo, potrebbero essere trattenuti in custodia cautelare intanto che i giudici del tribunale lo istruiscono.

Inserzioni