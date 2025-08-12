Blitz in centro ad Abbiategrasso: denunciato pusher e tolta la patente al giovane acquirente

Letture: 4.549

Un servizio mirato dei carabinieri della Stazione di Abbiategrasso ha portato, nei giorni scorsi, a un doppio intervento contro lo spaccio e il consumo di droga nelle vie del centro. Nel pomeriggio, i militari hanno notato un 25enne di Vigevano uscire di fretta da un bar e salire in auto. Fermato per un controllo, è stato trovato con 6 grammi di hashish, acquistati poco prima all’interno del locale.

Inserzioni

Il controllo e il sequestro in centro città

Il blitz è proseguito nel bar, dove i carabinieri hanno individuato un 33enne egiziano, domiciliato in città. L’uomo, inizialmente trovato con del denaro in contanti, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione, poco distante, i militari hanno sequestrato 65 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento identico a quello in possesso del 25enne, 700 euro in contanti e una pistola a salve della Bruni Guns, che aveva ancora il tappo rosso.

Inserzioni

Le conseguenze per spacciatore e acquirente

Il 33enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Pavia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Per il giovane acquirente, invece, è scattato il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Non potrà riavere la patente fino a che non avrà dimostrato di non consumare più droga, recandosi per diversi mesi al serd, a far analizzare la pipì. Dopodiché dovrà rifare un esame di guida. In media, le persone cui viene ritirata la patente perchè sorprese in possesso di droga ci mette 2 anni, prima di riaverla.

Inserzioni