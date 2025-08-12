Milano, 21enne denunciato dalla Polizia sul treno. Aveva una pistola scacciacani senza tappo rosso. Cosa voleva fare?

Letture: 2.646

Lo hanno trovato su un treno per Milano con una pistola finta ma senza tappo rosso. Non aveva ancora compiuto reati ma pareva pronto a farlo. Un giovane di 21 anni è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria dopo essere stato trovato a bordo di un treno ad alta velocità con una pistola scacciacani modificata.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, su un convoglio proveniente da Bologna e diretto a Milano Centrale, durante i controlli di routine effettuati dagli agenti della Polizia Ferroviaria per garantire la sicurezza dei passeggeri e prevenire reati.

🚅 Il controllo a bordo del treno

Il ragazzo, cittadino italiano, ha attirato l’attenzione degli agenti per il comportamento nervoso e agitato. Durante la verifica dei documenti, i poliziotti hanno deciso di ispezionare il borsone che aveva con sé, trovando all’interno una pistola scacciacani senza tappo rosso, identica ai modelli in dotazione alle forze dell’ordine.

👮‍♂️ Perquisizione a casa e sequestro

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione del giovane a Milano, ha portato al sequestro di otto cartucce compatibili con l’arma. Sia la pistola sia le munizioni sono state sequestrate. Il 21enne è stato denunciato a piede libero per porto di armi e oggetti atti a offendere.