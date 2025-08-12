Milano, 21enne denunciato dalla Polizia sul treno. Aveva una pistola scacciacani senza tappo rosso. Cosa voleva fare?
Lo hanno trovato su un treno per Milano con una pistola finta ma senza tappo rosso. Non aveva ancora compiuto reati ma pareva pronto a farlo. Un giovane di 21 anni è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria dopo essere stato trovato a bordo di un treno ad alta velocità con una pistola scacciacani modificata.
L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, su un convoglio proveniente da Bologna e diretto a Milano Centrale, durante i controlli di routine effettuati dagli agenti della Polizia Ferroviaria per garantire la sicurezza dei passeggeri e prevenire reati.
🚅 Il controllo a bordo del treno
Il ragazzo, cittadino italiano, ha attirato l’attenzione degli agenti per il comportamento nervoso e agitato. Durante la verifica dei documenti, i poliziotti hanno deciso di ispezionare il borsone che aveva con sé, trovando all’interno una pistola scacciacani senza tappo rosso, identica ai modelli in dotazione alle forze dell’ordine.
👮♂️ Perquisizione a casa e sequestro
La successiva perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione del giovane a Milano, ha portato al sequestro di otto cartucce compatibili con l’arma. Sia la pistola sia le munizioni sono state sequestrate. Il 21enne è stato denunciato a piede libero per porto di armi e oggetti atti a offendere.