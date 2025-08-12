Incidente in A4 tra camion e auto: 6 feriti, anche 2 bambine

Letture: 6.944

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera poco prima delle 18.42 sull’autostrada A4, in direzione Venezia, nel tratto tra la barriera della Ghisolfa e l’uscita di Rho-Arluno. Dalle foto divulgate dai vigili del fuoco pare che l’automobile sia stata tamponata da un camion, in modalità ancora da chiarire. A bordo dell’auto c’erano 5 persone, fra cui due bambine, una di 7 anni e una di appena un anno. Gli altri feriti sono due donne di 40 e 44 anni, e due uomini di 53 e 55 anni. Nell’insieme c’è la buona notizia che nessuno dei feriti è in codice rosso e non ci sembra poco, viste le condizini in cui si trova l’automobile.

Inserzioni

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata subito dopo l’incidente, alle 18.42. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho, che hanno estratto due degli occupanti dell’auto e messo in sicurezza l’area, lavorando a supporto dei sanitari del 118. visto l’orario e la presenza delel due bambine sul posto sono stati inviati anche due elicotteri provenienti da Brescia e da Como.

Inserzioni

I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali: Al Niguarda di Milano e al Papa Giovanni di Bergamo sono stati portati in elicottero due pazienti. Insieme al San Gerardo di Monza, cui è stato portato un altro dei feriti, sono ospedali in cui operano i team specializzati per i grandi traumi. Il pronto soccorso di Rho ha accolto il camionista, portato in codice verde dalla Croce Blu di Garbagnate. Gli altri feriti sono stati soccorsi in codice giallo dalle ambulanze della Croce verde di Milano, di Soccorso Rho e Astra Soccorso di Pero, oltre alle automediche e all’auto infermieristica dell’AAT di Milano.

Inserzioni

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, presente sul posto insieme agli operatori dell’ATS Torino. LA polstrada sta raccogliendo tutti elementi per ricostruire con precisione quanto accaduto.