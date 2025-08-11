Dramma a Parabiago: 79enne tenta di uccidere la moglie e si getta dal quarto piano

Letture: 5.117

Una tragedia ieri sera in una palazzina di via della Battaglia a Parabiago, dove un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita in strada dopo che si era lanciato dalla finestra della propria abitazione al quarto piano.

🚑 La scoperta in casa

Quando i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Parabiago sono entrati nell’appartamento, in camera da letto hanno trovato la moglie dell’uomo, di 76 anni, che era immobilizzata a letto già da alcuni mesi, dopo aver subito un’operazione. La donna aveva diverse ferite alla testa e al corpo.

Sul corpo aveva tagli riconducibili a coltellate, inferte forse con un taglierino, e altre ferite alla testa date forse con un martello. I sanitari l’hanno stabilizzata sul posto prima di trasferirla al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo.

🔍 Le prime ricostruzioni

Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri di Parabiago, è emerso che prima del gesto insano, l’uomo aveva avuto una lite con la donna , al culmine della quale l’aveva aggredita. il 79enne avrebbe colpito ripetutamente la moglie e poi si sarebbe gettato nel vuoto. I carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e i motivi alla base del gesto. La salma dell’uomo è stata restituita ai familiari, per le esequie.

📍 Interventi sul posto

Oltre alle ambulanze e all’automedica, sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno transennato la zona e avviato i rilievi. Si pensa che sarà necessaria un’indagine profonda anche sul motivo per cui una donna che doveva rimanere immobile a letto sia stata dimessa dall’ospedale prima di essersi ripresa completamente e se sai stato controllato se la famiglia fosse in grado di assistere i due anziani e se è stata adeguatamente supportata.



