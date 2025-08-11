Incidente a Rho, scontro auto-moto: muore motociclista di 62 anni

Letture: 3.440

Un uomo di 62 anni è morto e un altro coetaneo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, giovedì 8 agosto, lungo la strada statale 33 del Sempione, all’incrocio con via Lainate, nei pressi di Rho, in provincia di Milano.

🚨 La chiamata d’emergenza alle 5.24

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 5.24. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, mentre percorreva il tratto in sella alla sua moto, si è scontrato con una vettura, finendo poi contro un palo dell’illuminazione. L’impatto è stato violentissimo.

⚫ Soccorsi immediati ma purtroppo inutili per il motociclista

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Rho, i carabinieri della Compagnia locale e i soccorritori del 118, con automedica e due ambulanze: la Croce Azzurra di Caronno, in codice verde, e un equipaggio di Soccorso Rho in codice rosso. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate: dopo i tentativi di rianimazione, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rho, dove è deceduto .

🏥 Ferito anche il conducente dell’auto

Il conducente dell’auto, anch’egli 62enne, è stato ricoverato all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde. I carabinieri di Rho stanno lavorando per stabilire la dinamica esatta e le cause dello schianto.

🛠 Messa in sicurezza dell’area

Una volta che i feriti sono stati evacuati, i vigili del fuoco hanno provveduto ripulire la strada dai rottami e dagli altri oggetti pericolosi che erano rimasti sull’asfalto, hanno messo in sicurezza l’area e bonificato la carreggiata.

