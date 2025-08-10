Da Ossona a Sanremo: Stefano Delta vince la selezione lombarda e punta alle finali del Festival

Letture: 5.727

Ossona festeggia il successo di un talento di casa. Stefano Calè, 34 anni, conosciuto con il nome d’arte Stefano Delta, ha conquistato la selezione lombarda di “Sanremo Trend” e si prepara a un nuovo passo importante verso le finali il Festival di Sanremo, che si terranno a settembre 2025 sul palco dell’Ariston.

La sua canzone Lacrima Appesa, dell’album “Che faccio, lascio?” già ai vertici delle classifiche e amata dal pubblico, ha convinto la giuria e lo ha portato tra i 10 artisti scelti per partecipare alla selezione del Nord Italia, tutti interpreti di brani editi con riscontro di ascolti e consenso. Alla selezione iniziale avevano partecipato circa 20mila artisti.

In questi giorni, l’artista ha ricevuto la convocazione ufficiale per le Finali Sanremo Trend Nord Italia 2025, in programma il prossimo 29 agosto nel cortile del Castello Estense di Ferrara. In quell’occasione tornerà a esibirsi con Lacrima Appesa. Se supererà questa selezione, approderà direttamente sul palco del Festival di Sanremo, per le finali del settembre 2025, portando il nome di Ossona a farsi conoscere ben oltre i confini locali.

La canzone Lacrima Appesa è disponibile su tutte le principali piattaforme musicali, qui la trovate su spontify. Ossona lo segue con orgoglio ed emozione, pronta a sostenerlo in ogni tappa di questo percorso. La prossima data da segnare in calendario è il 29 agosto, quando sul palco di Ferrara Stefano Delta canterà per inseguire un sogno che, passo dopo passo, sta diventando realtà.