News Zoom

La cronaca è il cuore pulsante della realtà

Stefano Delta,sanremo. Da Ossona a Sanremo: Stefano Delta vince la selezione lombarda e punta alle finali del Festival - 10/08/2025
MusicaMagazineOssona

Da Ossona a Sanremo: Stefano Delta vince la selezione lombarda e punta alle finali del Festival

Ilaria Maria Preti
Letture: 5.727

Ossona festeggia il successo di un talento di casa. Stefano Calè, 34 anni, conosciuto con il nome d’arte Stefano Delta, ha conquistato la selezione lombarda di “Sanremo Trend” e si prepara a un nuovo passo importante verso le finali il Festival di Sanremo, che si terranno a settembre 2025 sul palco dell’Ariston.

Annunci

La sua canzone Lacrima Appesa, dell’album “Che faccio, lascio?” già ai vertici delle classifiche e amata dal pubblico, ha convinto la giuria e lo ha portato tra i 10 artisti scelti per partecipare alla selezione del Nord Italia, tutti interpreti di brani editi con riscontro di ascolti e consenso. Alla selezione iniziale avevano partecipato circa 20mila artisti.

Annunci

In questi giorni, l’artista ha ricevuto la convocazione ufficiale per le Finali Sanremo Trend Nord Italia 2025, in programma il prossimo 29 agosto nel cortile del Castello Estense di Ferrara. In quell’occasione tornerà a esibirsi con Lacrima Appesa. Se supererà questa selezione, approderà direttamente sul palco del Festival di Sanremo, per le finali del settembre 2025, portando il nome di Ossona a farsi conoscere ben oltre i confini locali.

Annunci

La canzone Lacrima Appesa è disponibile su tutte le principali piattaforme musicali, qui la trovate su spontify. Ossona lo segue con orgoglio ed emozione, pronta a sostenerlo in ogni tappa di questo percorso. La prossima data da segnare in calendario è il 29 agosto, quando sul palco di Ferrara Stefano Delta canterà per inseguire un sogno che, passo dopo passo, sta diventando realtà.

Annunci
Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.