Seabird 1 della ONG SeaWatch. Enac chiarisce i motivi legali del fermo amministrativo

Letture: 5.527

“Le regole sono uguali per tutti, anche in volo. E il fermo amministrativo del velivolo di ricognizione e pattugliamento Seabird 1 della ONG SeaWatch è stato un atto dovuto, non scelta discrezionale”. Con questa precisazione, Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, chiarisce le ragioni alla base del provvedimento che ha bloccato l’aereo dell’organizzazione umanitaria.

Annunci

Secondo quanto comunicato, il fermo è arrivato dopo numerose segnalazioni della Guardia Costiera, in applicazione delle normative vigenti. Il legislatore attribuisce infatti a Enac il compito di irrogare sanzioni su segnalazione delle autorità competenti.

Annunci

Nel caso specifico, è stata accertata la mancata comunicazione con priorità da parte del pilota del Beechcraft Bonanza B58 Baron (marche HB-GMM) di una situazione di emergenza in mare agli enti preposti alle attività di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue).

Annunci

La Direzione Territoriale Enac della Sicilia Occidentale, competente sugli aeroporti di Palermo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria, ha quindi sanzionato il pilota e, in solido, il proprietario/esercente Humanitarian Pilot Initiative. Contestualmente, è stato disposto anche il fermo amministrativo dell’aeromobile per 20 giorni, notificato l’8 agosto.

Enac conclude ricordando di aver agito “nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, in attuazione delle segnalazioni ricevute dalle autorità preposte alla sicurezza in mare”.

Annunci

L’antefatto

Secondo quanto pubblicato dai giornali tra l’8 e il 9 agosto la ong tedesca aveva comunicato il provvedimento di fermo preso da Enac dicendo che erano state loro contestate delle violazioni nella missione del 30 giugno, ma che non si campivano le motivazioni.

Il Post scrive che il Seabird 1 svolge una “attività è importante perché comunica le informazioni sulle imbarcazioni in difficoltà alle autorità nazionali competenti e alle ong attive nel soccorso in mare. Serve quindi a mobilitare i soccorsi ed evitare che le persone muoiano mentre cercano di attraversare il Mediterraneo.”

Annunci

Siamo stati in grado di rintracciare una sola missione del Seabird 1, che potrebbe corrispondere alla motivazione data da Enac, ed è avvenuta il 30 giugno del 2021. Si sarebbe trattato del naufragio di un barchino con a bordo 41 migranti individuato in ritardo dalla squadra Sar ( search and Rescue) italiana, che ne aveva appena salvato un altro con a bordo 50 persone.

Seawhatch ne scrive a questo link del 2021. Se si tratta dello stesso caso, l’accusa mossa a Seawatch e a Seabird 1, sarebbe quella di non aver segnalato alle autorità, o di non aver cercato, il barchino poi naufragato. Morirono 7 persone perchè la Guardia costiera arrivò , ma purtroppo tardi. Forse a causa delle segnalazioni confuse che erano loro arrivate. La notizia rimane in aggiornamento per le necessarie conferme.