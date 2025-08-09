News Zoom

Incendio,Settimo milanese. Settimo Milanese, incendio in azienda di cosmetici: operai in salvo con l' intervento dei Vigili del Fuoco - 09/08/2025
Settimo MilaneseMilano città metropolitana

Settimo Milanese, incendio in azienda di cosmetici: operai in salvo con l’ intervento dei Vigili del Fuoco

Redazione CNNZ
Paura nella serata di ieri, venerdì 8 agosto, a Settimo Milanese, nel quartiere Villaggio Cavour, per un incendio divampato in un capannone di un’azienda specializzata nella produzione di prodotti per capelli in via C.R. Darwin.

L’allarme è scattato alle 21:47 con la chiamata al 112 che ha segnalato fiamme e fumo provenire dalla struttura. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano, che hanno messo in campo nove automezzi e una trentina di uomini per circoscrivere e spegnere l’incendio.

🚒 Intervento massiccio e area messa in sicurezza

Le fiamme hanno interessato soprattutto materiale stoccato all’esterno del capannone, evitando il coinvolgimento diretto della parte produttiva interna. Durante le operazioni sono stati soccorsi quattro operai dell’azienda: nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi. Sul posto, in via precauzionale, sono intervenute due ambulanze base, una della Padana Emergenza e una di ATA Soccorso di Milano, ma non è stato necessario alcun trasporto in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino a tarda serata per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, evitando che l’incendio potesse riprendere. Ora l’emergenza è rientrata.

