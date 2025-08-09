Ossona. Pipì in piazza Litta alle 2,20 del mattino, fra urla e parolacce

Letture: 4.397

Piazza Litta, a Ossona, nei fine settimana è diventato invivibile. Ora però non succede solo dal venerdì alla domenica. Anche nei giorni seguenti bisogna fare molta attenzione perchè i frequentatori, molto rumorosi ma anche piuttosto schifosi e incivili, fanno pipì nelle aiuole dove la mattina seguente passa la gente.

Questa notte, verso le 2.10, la ragazza che era sulla macchina targata FN, ha fatto pipi proprio lì davanti senza avere la benchè minima remora o coscienza di non trovarsi in mezzo alla campagna. Pareva proprio non fare caso al fatto che si trovasse nel pieno centro della piccola cittadina, con persone nelle case, tenute sveglie dalle urla dei suoi compagni di serata.

Persino chi ha girato il video che la riprende nell’atto incivile di insozzare il paese, è stato colto di sorpresa. Voleva documentare le sue ragioni, per lamentarsi dell’indicibile casino notturno, delle bestemmie e della altre parolacce urlate a pieni polmoni, e della musica a tutto volume alle 2 del mattino e invece si è ritrovato, suo malgrado, a riprendere una tizia che fa pipi sull’aiuola.

Sono consapevole di rovinare una festa, esattamente come queste persone rovinano il riposo notturno dei residenti, ma la notizia è anche che il video, corredato di data, orario e di targa della macchina è stato girato alla polizia locale di Ossona, in quanto far pipì per strada è multabile, così come abbandonare rifiuti o le cacche dei propri cani.

Non lo pubblichiamo qui per una questione di decenza, e non di rispetto della privacy. La privacy è un concetto cui ha rinunciato la signora in questione quando ha deciso di far pipi nell’aiuola della pubblica via invece di andare a chiedere l’uso della toilette al bar, come di solito fa chi ha un’esigenza corporea irrefrenabile e si trova lontano dal bagno di casa sua.

