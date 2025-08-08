Milano, principio d’incendio sulla M1 a Bisceglie, ma la linea M1 è rimasta sempre attiva

Letture: 3.646

🚇 Paura nella mattinata di oggi nel mezzanino della stazione Bisceglie, capolinea della linea rossa M1 della metropolitana di Milano. Alle 10:58 il personale ATM ha chiamato il 112 segnalando un principio d’incendio in una delle cabine di controllo situate nelle sale tecniche, dove sono collocati i quadri elettrici.

Annunci

🚒 Intervento immediato

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del fuoco del comando di via Messina con due mezzi attrezzati per operare in ambienti con presenza di fumo. Presenti anche la Polizia di Stato, la Polizia Locale e i sanitari inviati in prevenzione: un’automedica dell’AAT di Milano, un’ambulanza della Croce Verde di Baggio e un mezzo di soccorso di base. Fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati.

Annunci

⚡ Nessuna interruzione del servizio

Grazie alla rapidità dell’allerta e all’intervento coordinato, non è stato necessario sospendere la circolazione dei treni. La metropolitana ha continuato a funzionare regolarmente per tutta la durata delle operazioni. Essendo Bisceglie il capolinea, è stato possibile utilizzare il binario di partenza anche per gli arrivi, garantendo così la continuità del servizio.

Annunci

🛡️ Intervento in sicurezza

Il principio d’incendio è stato circoscritto in tempi rapidi, senza danni alle strutture né ripercussioni sui passeggeri. La presenza dei mezzi sanitari in stand-by ha assicurato assistenza immediata in caso di emergenza, ma non si è reso necessario alcun trasporto in ospedale.