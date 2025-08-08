Corbetta – Santo Stefano Ticino. I carabinieri arrestano pusher in stazione: in casa oltre 2 kg di droga e 9.000 euro

Letture: 65

Un 21enne residente a Corbetta è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Corbetta con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Il giovane, disoccupato e incensurato, è stato fermato nel primo pomeriggio di ieri., insieme a due assuntori, alla stazione ferroviaria di Santo Stefano Ticino.

Il controllo straordinario nella zona della stazione ferroviaria Corbetta-Santo Stefano, condotto dai militari della Stazione di Corbetta con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Abbiategrasso ha dato dei notevoli frutti: sequestrati 2 kg di stupefacenti e più di 9000 euro.

👀 Al bar della stazione

I militari hanno notato il ragazzo mentre si aggirava all’interno del bar della stazione con un atteggiamento sospetto e lo hanno controllato. Aveva una somma ingente di denaro: oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, non giustificabili alla luce della sua situazione lavorativa. La perquisizione personale ha confermato i sospetti: nelle tasche nascondeva anche dosi pronte di hashish e marijuana.

🏠 La perquisizione in casa. Posti strani in cui nascondere la droga: nei dolci

Il controllo è poi proseguito presso l’abitazione del giovane, dove i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio deposito. Nascosti anche all’interno di confezioni di dolciumi, sono stati trovati 1,2 kg di marijuana e 800 grammi di hashish, insieme a un bottino in contanti di oltre 9.000 euro, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Dopo l’arresto il 21enne è stato accompagnato al tribunale Milano per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

🔪 Controlli anche sugli altri 2 giovani

Durante lo stesso servizio sono stati fermati altri due ragazzi. Un 23enne di Milano è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish e di un coltello a scatto. Per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere, con sequestro del materiale. Un secondo ragazzo, 22enne residente a Santo Stefano Ticino, è stato sorpreso con 4 grammi di hashish: sarà segnalato alla Prefettura di Milano come assuntore e avviato a un percorso di monitoraggio.

🚔 Pattugliamenti rafforzati nelle aree sensibili

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo delle aree sensibili del territorio, con particolare attenzione a stazioni e spazi pubblici dove si concentra l’attività di spaccio e consumo. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, condotta dal capitano Francesco Lionello, a sostegno degli effettivi della Stazione di Corbetta, condotta dal maresciallo capo Giuseppe Pelaia, proseguiranno i controlli anche nei prossimi giorni.