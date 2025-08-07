Bollate, sorpreso a rubare in una villetta: arrestato 47enne

Letture: 115

🔓Ha forzato la porta d’ingresso con un palanchino ed è entrato in una villetta di via XI Febbraio a Bollate, credendo forse che nessuno lo avrebbe visto. Ma la sua intrusione è durata poco: i Carabinieri della tenenza di Bollate lo hanno colto in flagranza e arrestato.

🚔 Fermato con refurtiva e droga

L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, martedì 5 agosto. I militari hanno sorpreso il 47enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, mentre stava uscendo dall’abitazione con la refurtiva: oggetti vari e gioielli per un valore di circa 500 euro. Tutto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato anche in possesso di circa 6 grammi di marijuana, sequestrata come uso personale.

⛓️ In attesa del processo per direttissima

Dopo l’arresto, il 47enne è stato condotto in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza. Sarà giudicato per direttissima con l’accusa di furto in abitazione.

