News Zoom

La cronaca è il cuore pulsante della realtà

auto dei carabinieri, di notte. Foto di repertorio
BollateMilano città metropolitana

Bollate, sorpreso a rubare in una villetta: arrestato 47enne

Redazione CNNZ
Letture: 115

🔓Ha forzato la porta d’ingresso con un palanchino ed è entrato in una villetta di via XI Febbraio a Bollate, credendo forse che nessuno lo avrebbe visto. Ma la sua intrusione è durata poco: i Carabinieri della tenenza di Bollate lo hanno colto in flagranza e arrestato.

Annunci

🚔 Fermato con refurtiva e droga

L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, martedì 5 agosto. I militari hanno sorpreso il 47enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, mentre stava uscendo dall’abitazione con la refurtiva: oggetti vari e gioielli per un valore di circa 500 euro. Tutto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato anche in possesso di circa 6 grammi di marijuana, sequestrata come uso personale.

Annunci

⛓️ In attesa del processo per direttissima

Dopo l’arresto, il 47enne è stato condotto in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza. Sarà giudicato per direttissima con l’accusa di furto in abitazione.

Annunci

Annunci
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.