Albairate, frontale sulla SP114: 5 feriti, grave un 26enne

Letture: 2.609

Cinque persone ferite, una grave è il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ad Albairate nel tardo pomeriggio di ieri, 7 agosto, sulla strada provinciale 114, nella zona sud-ovest dell’hinterland milanese. La chiamata d’emergenza è arrivata alla centrale operativa alle ore 18:01. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, polizia locale e diversi mezzi di soccorso.

Annunci

Lo scontro e i feriti

Secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate frontalmente e, a causa della violenza dell’impatto, il sinistro ha coinvolto altri due veicoli. Una delle auto è finita fuori strada con a bordo una coppia. Il conducente di una delle vetture coinvolte nel frontale, un 26enne di origini rumene, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco appartenenti al comando provinciale di Milano, in condizioni disperate e trasportato in codice rosso, con l’elisoccorso, all’ospedale di Niguarda a Milano, dove è arrivato alle 19:12.

Annunci

Gli altri feriti sono quattro uomini e una donna: un 69enne, una 75enne, un 78enne e un 79enne. Tutti sono stati trasportati in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non critiche.

Annunci

I soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza

La centrale operativa del 112 ha allertato un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso: ATA Soccorso di Zelo Surrigone, Croce Rossa Italiana di Castelletto, Croce Bianca di Binasco, un’ambulanza con medico a bordo della AAT Pavia e l’elisoccorso da Milano. I feriti sono stati distribuiti tra gli ospedali di Rozzano e Legnano, con i primi ingressi registrati tra le 20:10 e le 20:13.

I vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere, dopo averli consegnati ai soccorritori, hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area. Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidate alla polizia locale di Abbiategrasso, presente sul posto per i rilievi.

Annunci