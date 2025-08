Porta Ticinese, derubano 94enne fingendosi idraulici: le Nibbio li arrestano in flagranza

Letture: 2.767

È successo a Milano, in Porta Ticinese. Martedì 5 agosto, intorno alle 15, due uomini si sono finti idraulici per entrare nell’abitazione di una donna di 94 anni in via Balilla e derubarla. Sono stati arrestati sotto casa dagli agenti motociclisti delle Nibbio della Polizia di Stato, chiamati al 112 pochi minuti dopo il furto dalla stessa vittima.

Si fingono operai mandati dal ferramenta

La donna si era recata poco prima dal ferramenta di fiducia per chiedere se conosceva qualcuno che poteva risolvere un suo problema idraulico. Lì dal ferramenta, qualcuno le aveva promesso che sarebbe stata contattata da un idraulico. In effetti, nel pomeriggio, due uomini si sono presentati alla sua porta spacciandosi per idraulici: un italiano e un sudamericano. L’anziana signora, convinta fossero gli idraulici attesi, li ha fatti entrare.

L’arresto in flagranza sotto casa

Una pattuglia delle Nibbio è arrivata in pochi minuti e ha intercettato i due che non si erano ancora allontanati Fermati e perquisiti, i due uomini sono stati trovati in possesso di oggetti di provenienza sospetta per un valore stimato di 1400 euro, 1600 euro in contanti, oltre che dei gioielli rubati alla 94enne.

Accuse di furto e ricettazione

L italiano, un 44enne e l’ ecuadoriano di 46 anni, sono entrambi già segnalati nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine. Per loro è scattato l’arresto con l’accusa di furto in abitazione e di ricettazione.