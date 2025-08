Incidente a Magenta: motociclista travolge una 19enne

Sul posto anche l’automedica dell’AAT di Milano e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, incaricati dei rilievi. Il motociclista, visitato sul posto dalla Croce Bianca di Sedriano, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. È stato valutato e soccorso in codice verde. L’esatta dinamica dell’investimento è ancora al vaglio dei militari.

La ragazza è caduta sull’asfalto e ha battuto la testa. È stata soccorsa dall’ equipaggio della Croce Azzurra di Buscate e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove è arrivata alle 23:34, dove ora è in osservazione.

Redazione CNNZ

