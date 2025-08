Droga a Cinisello Balsamo. Arrestato 68enne

Letture: 3.540

È successo lo scorso fine settimana in via Valtellina, a Cinisello Balsamo, durante un servizio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni. È infatti stato un loro controllo d’iniziativa dei carabinieri a portare all’arresto del 68enne, di origini nordafricane e già censurato, trovato in possesso di cocaina ed eroina pronte per lo spaccio

Il controllo in auto e il primo sequestro

L’uomo è stato fermato nelle prime ore del mattino mentre era alla guida di un’auto. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di approfondire il controllo. La perquisizione del veicolo ha permesso di recuperare 103 grammi di cocaina, già suddivisi e pronti per essere venduti. Valore sul mercato: circa 8.000 euro

La perquisizione domiciliare: cocaina, eroina e un rivelatore di microspie

Il controllo è poi proseguito nell’abitazione del 68enne. Anche qui i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione che ha portato al sequestro di altri stupefacenti: 309 grammi di cocaina,255,5 grammi di eroina,e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Fra i vari oggetti c’era anche un apparecchio elettronico adatto alla ricerca di microspie. Droga e contanti sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Il valore della droga ritrovata, se fosse stata venduta sul mercato è di circa 35mila euro

Resta in carcere

Dopo la convalida da parte dell’autorità giudiziaria, il 68enne è stato trattenuto in carcere, in attesa di ulteriori provvedimenti.