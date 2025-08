Allegri e il nuovo corso al Milan: occhi sulla qualificazione in Champions

Letture: 2.530

Per una Champions che manca ce n’è una da conquistare. E il Milan di Allegri è pienamente consapevole dell’obiettivo da raggiungere. Sarà una stagione senza coppe infrasettimanali, vantaggio notevole considerando anche l’esempio del Napoli nell’ultimo campionato. “Ci può aiutare fisicamente”, ha sottolineato Loftus-Cheek ai microfoni della stampa, mentre Christian Pulisic è assolutamente convinto del ritorno in Europa: “Con Allegri torniamo in Champions”. Dal canto suo, il tecnico rossonero ha sottolineato l’obiettivo cardine dell’intera stagione: “Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e deve giocare la Champions”. Più equilibrato sulla questione degli impegni infrasettimanali: “L’assenza di coppe non sarà un vantaggio”. Insomma, il futuro è tutto da scrivere, ma intanto i bookie sembrano avere già le idee chiare sul nuovo corso del Milan.

Milan in Champions, gli analisti dicono sì

La qualificazione in Champions sembrerebbe alla portata dei rossoneri, considerando le prime quote Scudetto che hanno rilasciato i migliori bookmakers di agosto. Il Milan si attesterebbe infatti come quarta forza del campionato, poco dietro alla Juventus, davanti all’Atalanta e alle romane, in particolar modo ai giallorossi. Ma le avversarie non sono rimaste a guardare. Tutte si sono rinforzate, chi con il cambio in panchina, chi con il mercato. All’orizzonte si delinea una lotta serratissima.

Fattore Allegri: come giocheranno i rossoneri

Nonostante la tournée asiatica abbia evidenziato la possibilità di scendere in campo con un 3-5-2, il Milan di Allegri dovrebbe ripartire dal 4-3-3 come struttura di base, con un blocco che tende ad abbassarsi per creare campo e risalire con i contropiedisti. La squadra del tecnico livornese sarà orientata sicuramente al pragmatismo. Il dogma di Allegri, del resto, è sempre lo stesso: vincere è l’unica cosa che conta. Il gioco può passare anche in secondo piano. E proprio sul versante del gioco c’è da attendersi qualcosa di molto diverso dalle idee di Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, due tecnici che, a differenza di Allegri, hanno testardamente puntato su idee di gioco per nulla consone alla rosa disponibile. Max, invece, sarà abile come al solito nell’adattarsi al collettivo che ha a disposizione.

Leao sarà funzionale alla tattica di ripartenza dei rossoneri, complici le geometrie di Modric e Ricci per per armare in profondità il portoghese e compagni. Sempre in ottica contropiedista, un ruolo fondamentale potrebbe essere quello di Ruben Loftus-Cheek, che il tecnico stesso ha definito “Un giocatore molto importante” nella batteria dei centrocampisti. Finito ai margini nel Milan dell’anno scorso, l’inglese potrebbe trovare una sua centralità col nuovo corso, mettendo a disposizione di Allegri le sue qualità da box-to-box in grado di accompagnare l’azione offensiva. Ovviamente molto dipenderà anche dal lavoro di Igli Tare che ha il compito di puntellare soprattutto il reparto avanzato, settore in cui il tecnico rossonero preferisce giocatori autosufficienti in fase di transizione.

Partire bene è fondamentale: gli impegni di agosto

Il Milan riparte ufficialmente dalla Coppa Italia. L’impegno di mercoledì 17 agosto contro il Bari a San Siro (ore 21:15) profuma ancora di classica amichevole estiva, ma sarà il primo vero impegno della nuova stagione. I rossoneri riprendono al piccolo trotto contro una squadra di B ma è fondamentale approcciare il match con la giusta mentalità, soprattutto per passare il turno. Ma prima ancora c’è tempo per altre due interessanti amichevoli in terra inglese: quella contro il Leeds (sabato 9 agosto, ore 16:00 all’Aviva Stadium) e quella contro il Chelsea (domenica 10 agosto allo Stamford Bridge).

E poi sotto con il campionato. Il Milan inizia al piccolo trotto anche in Serie A, ma occhio a partire con il piede giusto. Esordio casalingo contro la neopromossa Cremonese (23 agosto ore 20:45) e poi trasferta a Lecce (29 agosto ore 20:45), contro i giallorossi di Francesco Camarda. Insomma, calendario decisamente favorevole per prendere subito confidenza con i primissimi posti della classifica. Quelli che i rossoneri dovranno assolutamente presidiare da inizio stagione per centrare l’unico, grande obiettivo dell’anno: il ritorno in Champions.