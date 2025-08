Trident Motorsport di Ossona trionfa con Rafael Câmara: vinto il titolo di Formula 3

Letture: 2.590

Rafael Câmara, del Trident Motorsport, è il nuovo campione del FIA Formula 3 Championship. Il pilota brasiliano ha conquistato il titolo grazie alla vittoria nella Feature Race dell’Hungaroring, circuito di Mogyoród, in Ungheria. Con questo risultato, Câmara ha consegnato il campionato piloti alla Trident Motorsport, con una gara d’anticipo, regalando grandi soddisfazioni alla scuderia che ha sede a Ossona, in via Puccini.

Una gara perfetta sotto la pioggia

Il racconto della gara è stato pubblicato sul sito della Trident motorsport. La corsa si è disputata su un tracciato reso insidioso dalla pioggia caduta poco prima del via. La direzione gara ha optato per il rolling start, ma Câmara non si è lasciato intimorire: dalla pole position ha preso subito il largo, imponendo un ritmo impossibile da seguire per gli avversari. Nemmeno i due interventi della safety car hanno spezzato la concentrazione del ventenne, che ha controllato la corsa fino alla bandiera a scacchi.

Il pilota brasiliano, autore di quattro vittorie e cinque pole position nel corso della stagione, ha sfiorato anche il giro più veloce della gara, mancandolo per pochi millesimi. La sua capacità di essere veloce sul giro singolo e, allo stesso tempo, maturo nella gestione delle fasi decisive, ha reso meritato il trionfo nel campionato.

Wurz e Strømsted completano un weekend positivo

Il successo di Câmara non ha oscurato la prova dei suoi compagni di squadra. Charlie Wurz, partito sesto, ha lottato a lungo per il podio e ha chiuso con un ottimo quarto posto. Noah Strømsted, invece, è stato protagonista di una gara in rimonta: scattato dalla tredicesima posizione, ha recuperato fino alla nona piazza, salvo poi calare nel finale a causa dell’usura delle gomme da bagnato su un asfalto che andava asciugandosi, concludendo dodicesimo.

Le parole del team manager

Giacomo Ricci, team manager della Trident, ha espresso tutta la soddisfazione per il risultato: “Siamo molto felici di avere vinto con Rafael Câmara per la terza volta consecutiva il titolo piloti di Formula 3. È stato un campionato molto competitivo, il che dà ancora più valore alla nostra impresa. Rafael è un pilota di talento, con una carriera luminosa davanti a sé. Anche Wurz e Strømsted hanno dimostrato solidità, portando a casa punti importanti. Ora ci concentreremo sull’ultimo round a Monza, dove vogliamo confermarci anche nella classifica riservata ai team”.

La storia della Trident Motorsport

Fondata nel 2006 da Maurizio Salvadori, la Trident Motorsport – inizialmente nota come Trident Racing – ha sede a Ossona e partecipa ai campionati di Formula 2, Formula 3 e Formula Regional. In passato ha gareggiato anche nella GP2 Series, ottenendo diverse vittorie con piloti come Gianmaria Bruni, Andreas Zuber e Luca Ghiotto.

Negli ultimi anni la scuderia è diventata una presenza fissa ai vertici della Formula 3. Nel 2021 ha conquistato per la prima volta il campionato a squadre, confermandosi una delle realtà più competitive tra le monoposto junior. Con il trionfo di Câmara, Trident aggiunge un nuovo capitolo importante alla propria storia, portando nella sede di Ossona un altro titolo internazionale.

Sguardo alla finale di Monza

Il campionato di Formula 3 si prenderà ora una pausa prima della gara conclusiva a Monza, prevista per settembre. La Trident Motorsport, già certa del titolo piloti, punterà a chiudere la stagione con la conquista del campionato riservato ai team, completando così un’annata straordinaria.