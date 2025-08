Incidente a Marcallo con Casone: indagine sul rinnovo della patente di Ceriani

Servirà per accertare se vi siano state delle irregolarità e se la visita è stata effettuata adeguatamente. Difatti le modalità che hanno causato l’incidente potrebbero far pensare ad una fragilità nella valutazione delle azioni, più che un errore.

Nuovi elementi emergono sull’incidente avvenuto a Marcallo con Casone, in cui hanno perso la vita 4 persone, fra cui l’autista 82enne che ha preso l’autostrada contromano. Il pubblico ministero Gianluca Prisco ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti sulla concessione del rinnovo della patente all’anziano. Gli inquirenti stanno valutando se il rinnovo della patente sia avvenuto in violazione delle norme di sicurezza.

Redazione CNNZ

