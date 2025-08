Per la violenta rapina alla metro di Bande sono stati fermati 2 egiziani

Tutto era avvenuta in pieno giorno. I due giovani, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avevano il volto coperto da un passamontagna e portavano con sé un cane. Dopo aver colpito la donna, l’avevano lasciata a terra dolorante e avevano affrontato anche un passante che aveva tentato di aiutarla, aggredendolo per guadagnarsi la fuga.

Redazione CNNZ

