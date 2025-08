Milano, colpo a un camper: arrestati 3 ladri

Letture: 2.608

Erano entrati nel Camper e lo hanno saccheggiato. Nel pomeriggio di sabato 2 agosto, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Bonola hanno arrestato due algerini di 37 e 40 anni, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, per furto pluriaggravato.

Il colpo e l’intervento della polizia

I poliziotti in servizio in borghese, hanno notato i due uomini seduti su una panchina nei pressi dei Giardini Sergio Viera de Mello, in via Omodeo, a Milano. I loro sospetti si sono rivelati fondati: il 40enne ha preso dallo zaino del complice un martello di sicurezza per auto, ha rotto il finestrino di un camper parcheggiato e si è introdotto all’interno. Poco dopo è uscito con un sacco di tela, raggiungendo il 37enne che, nel frattempo, perlustrava l’area in bicicletta.

Refurtiva recuperata e arresto

Gli agenti, che avevano assistito alla scena, sono intervenuti e hanno bloccato i due uomini. Nella perquisizione, il 40enne aveva ancora con sé il martello usato per il furto. Nel sacco sono stati trovati una consolle portatile, dispositivi elettronici e oggetti personali, poi restituiti al proprietario del camper.

