Milano, coca e marja in via Rho. Un arresto

È successo in via Rho, quartiere Greco, a Milano. Nella serata di venerdì 1 agosto, i poliziotti della sezione Contrasto alla Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza un italiano di 37 anni. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina.

La perquisizione

Gli agenti hanno esteso i controlli a perquisizioni personali e domiciliari, trovando 26 grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sequestrati anche quasi mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

