Milano, ladri in azione tra Viale Tunisia e Via Solari: sette fermati in poche ore

Banda di ladri presi dalla polizia. Nel pomeriggio di venerdì 1 agosto, gli agenti in borghese della sezione Contrasto alla Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza cinque colombiani di età compresa tra i 25 e i 31 anni. Il gruppo, secondo quanto ricostruito, agiva nel centro di Milano e si dedicava ai furti con destrezza ai danni dei clienti dei locali.

Il colpo in Viale Tunisia

I cinque sono stati sorpresi subito dopo aver rubato una borsa a un avventore di un locale in viale Tunisia. La vittima non si era nemmeno accorta del furto quando gli agenti sono intervenuti per bloccare la banda e recuperare la refurtiva.

Due furti anche in via Solari

Contemporaneamente, un altro gruppo della Squadra Mobile ha fermato e denunciato un cileno di 26 anni e un peruviano di 28. I due, con le stesse modalità, avevano appena sottratto una borsa a una donna italiana di 50 anni in una birreria di via Solari. Anche in questo caso, la borsa è stata restituita alla proprietaria.

