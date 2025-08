Vittuone. Si batte e ribatte sul bilancio in disavanzo

Letture: 1.611

Anche a Vittuone, come a Corsico, la scadenza del 31 luglio, come data massima per l’approvazione della Variazione di assestamento generale e di salvaguardia dei bilanci comunali, ha creato tensioni. A luglio si è già in vacanza e deve essere particolarmente irritante, anche per la maggioranza e anceh per gli impiegati comunali, doversi occupare dei conti che fanno fatica a tornare e delle cifre che fanno fati infilarsi nelle caselline e nei riquadri giusti.

Anche in questo caso li consiglieri dei gruppi di opposizione di Vittuone si sono molto lamentati di ciò che è successo nel consiglio comunale dello scorso 29 luglio e ci hanno inviato due lettere. Una è giunta da parte di Forza Italia, e l’altra dal Gruppo di Fratelli d’Italia. Le pubblichiamo con la formula del “riceviamo e pubblichiamo” cioè senza toccare nulla del testo e evidenziando la firma del gruppo che la invia.

Forza Italia di Vittuone

Fatto grave nel Consiglio Comunale di Vittuone, per ben due volte in meno di 48 ore è stata rinviata la seduta che doveva approvare entro il 31/07 la Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione Finanziaria 2025 – 2027. Atto importante perché è strumento indispensabile per poter proseguire nell’amministrazione del paese.

Il provvedimento è stato ritirato la prima volta per un errore evidenziato dalla stessa maggioranza nella seduta del 29/07, da qui la riconvocazione per il 31/07 dove l’opposizione ha evidenziato ulteriori errori che non permettevano l’approvazione. La maggioranza ha così deciso di ritirare nuovamente il punto.

Situazione grave: il provvedimento per legge andava approvato entro il 31/07 ed è paradossale che l’Amministrazione non sia stata in grado di redigere un documento che non evidenzi disavanzi. La responsabilità politica di tutto questo è in prima persona del sindaco Bonfadini che possiede le deleghe al bilancio.

Noi rigettiamo le accuse della maggioranza che incolpa le opposizioni di poca collaborazione. Le opposizioni hanno il compito di verificare non di amministrare, certo questa maggioranza ha dimostrato di non saperlo fare ed è palese invece che nelle file delle opposizioni ci sono persone più capaci ed in grado di amministrare Vittuone.

Anche nella maggioranza qualcuno se ne è accorto e forse per questo che ci sono state alcune reazioni più di frustrazione che altro. Questo dovrebbe aprire gli occhi al Sindaco che, se veramente ci tiene a Vittuone più che al suo ruolo, dovrebbe dimettersi e lasciare che i cittadini possano tornare a votare il prima possibile per dare a Vittuone un’amministrazione capace di amministrare il paese.

Circolo di Fratelli d’Italia

La situazione nel Consiglio Comunale di Vittuone è grave: per due volte in meno di 48 ore è stata rinviata la

seduta per approvare la Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Atto fondamentale per l’amministrazione del paese, che doveva essere approvato entro il 31/07.

La responsabilità di questo fallimento è del Sindaco Bonfadini, che ha le deleghe al bilancio e di tutta la sua

giunta.

È evidente che la maggioranza non è in grado di gestire la situazione.

Invitiamo il Sindaco a dimettersi e a lasciare che i cittadini possano tornare a votare per dare a Vittuone

un’amministrazione capace e competente.