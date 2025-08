Locate Triulzi, incendio nella notte: muore 59enne

Letture: 1.530

Una donna di 59 anni, originaria di Milano, è morta questa notte in seguito a un incendio divampato nel suo appartamento di via Benedetto Secondo 1/C, a Locate Triulzi. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 4.30, quando la donna si trovava da sola in casa. I vicini hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate rapidamente le squadre dei vigili del fuoco di Milano con cinque mezzi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la 59enne non c’è stato nulla da fare.

Evacuato lo stabile per sicurezza

Per permettere le operazioni di spegnimento e verifiche, l’edificio è stato evacuato a scopo precauzionale. Le famiglie sono rientrate nelle proprie abitazioni dopo alcune ore, ad eccezione di quella al piano superiore rispetto all’appartamento della vittima, che resterà inagibile finché non saranno ultimate le verifiche di sicurezza.

Indagini sulle cause del rogo

Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei locali da parte dei vigili del fuoco proseguiranno ancora per ore. Al momento non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme. I rilievi sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incendio.

