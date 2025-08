Legnano, giovani talenti in gara: torna il Concorso Musicale Internazionale Franco Sioli

Letture: 4.450

Dopo il successo della prima edizione, torna a Legnano il Concorso Musicale Internazionale “Città di Legnano”, dedicato al baritono Franco Sioli. L’evento, promosso dall’Associazione Ensemble Amadeus insieme alla Fondazione Comunitaria Ticino Olona, al Comune di Legnano e alla Famiglia Legnanese, si concluderà domenica 9 novembre 2025 con la finale e il Concerto di Gala al Teatro Tirinnanzi. La data non è casuale: quel giorno ricorrerà il 70° anniversario della nascita del baritono legnanese Franco Sioli, a cui l’iniziativa è dedicata.

Il concorso nasce grazie alla volontà postuma di Sioli, portata avanti dall’amica Donatella Pinciroli, ed è aperto a giovani artisti di ogni nazionalità. Già la prima edizione aveva offerto a oltre venti musicisti la possibilità di debuttare all’interno di una stagione concertistica che, con oltre 40 eventi e 16mila spettatori, è ormai un punto di riferimento.

Due categorie e diverse opportunità per i vincitori

Anche quest’anno il concorso sarà diviso in due categorie. Il Premio “Franco Sioli” è dedicato ai cantanti che vogliono debuttare in ruoli d’opera e concertistici nella stagione 2025/26 di Amadeus. Sono in programma la produzione de L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti e dello Stabat Mater di Franz Joseph Haydn. I vincitori riceveranno premi in denaro fino a 500 euro, parteciperanno a una masterclass e saranno inseriti nelle produzioni ufficiali dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus.

La seconda categoria è il Premio “Talento Emergente”, aperto a musicisti, cantanti, strumentisti ed ensemble tra i 14 e i 39 anni. I candidati invieranno un video per la prima selezione e i finalisti si esibiranno dal vivo il 9 novembre, quando anche il pubblico potrà votare. Una giuria di esperti premierà i migliori nelle varie sezioni, dal canto lirico alla musica contemporanea. In palio attestati e concerti retribuiti all’interno della stagione Itinerari Musicali 2025/26.

Un premio speciale per l’internazionalizzazione

Il concorso punta a dare spazio ai giovani talenti e a favorire lo scambio culturale. Per questo, durante la serata finale, verrà consegnato anche il Premio “Ambasciatore Amadeus per la Musica”, che offrirà a un giovane artista la possibilità di partecipare a una tournée in Giappone nell’estate 2026. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 13 ottobre 2025 sul sito ufficiale www.ensembleamadeus.org.

