Locate Triulzi. Faida tra spacciatori nel Milanese: 2 marocchini e un italiano arrestati per tentato omicidio

Per i due cittadini marocchini è stato disposto il carcere per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e spaccio di cocaina, eroina e hashish. Per l’italiano, ritenuto un favoreggiatore, sono stati invece disposti gli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio in concorso.

Redazione CNNZ

