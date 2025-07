Vandalismo su 2 auto a Busto Garolfo. Caos in via Arconate, cresce la paura tra i residenti

Letture: 5.863

Un brutto episodio di grave vandalismo sulle auto è successo nella notte tra il 28 e il 29 luglio, in via Arconate a Busto Garolfo. 2 auto sono state prese di mira davanti al civico 56, proprio di fronte alla Coop. I proprietari, al risveglio, hanno trovato una brutta sorpresa: a una vettura era stato portato via il cofano anteriore, mentre la seconda aveva il finestrino laterale rotto, segno di un tentativo di effrazione.

Nessuna telecamera e poche certezze

In zona non sono presenti telecamere di sorveglianza, rendendo impossibile ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Al momento non si sa se dietro al gesto ci siano tossicodipendenti in cerca di soldi per una dose, vandali ubriachi, ladri di pezzi di ricambio o un gruppo organizzato intenzionato a rubare auto.

Cresce la paura tra i residenti

L’episodio ha creato un clima di incertezza tra gli abitanti di via Arconate e delle strade vicine. Molti residenti stanno valutando soluzioni per proteggere le proprie auto, preoccupati dalla possibilità che simili episodi possano ripetersi.

