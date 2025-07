Rogoredo, Milano.uomo travolto e ucciso da un treno

Uomo travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. È successo questa mattina intorno alle 6. La chiamata al 112 è arrivata alle 6.03. Sul posto sono stati inviati quindi gli agenti della polizia ferroviaria insieme ai soccorritori dell croce rossa di San Donato Milanese e un’auto medica da Milano. Come spesso accade, ma non sempre, per l’uomo travolto non c’è stato piú nulla da fare. L’identità è ancora sconosciuta.

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.