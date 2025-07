Spaccio di farmaci in Bovisa: arrestato marocchino con ricette rubate per pregabalin e ritrovil

Letture: 5.374

Un 46enne marocchino è stato arrestato a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si trattava però di farmaci. L’uomo, , irregolare e con precedenti di polizia, è finito in manette ieri sera durante un servizio di controllo nelle zone di piazza Duca d’Aosta, via Benedetto Marcello e Porta Venezia, aree note per lo spaccio di droga.

Il controllo in strada

Intorno alle 20, gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno fermato il 46enne. L’uomo ha consegnato spontaneamente due compresse di Rivotril. Durante la perquisizione, gli agenti della volante di via Schiaparelli hanno trovato nello zaino 60 compresse dello stesso farmaco, un flacone da 10 ml e 90 euro in contanti.

Il sequestro in casa

La perquisizione è proseguita in una stanza a uso esclusivo dell’uomo, in un appartamento della Bovisa. Qui i poliziotti hanno sequestrato altre 28 capsule di Pregabalin, due compresse e un flacone di Rivotril. Il pregabalin è un farmaco necessario a lenire il dolore causato dal fuoco di Sant’Antonio, e altri stati dolorosi causati da malattie di tipo neurologico.

Il rivotril è una benzodiazepina. E’ un mio rilassante prescritto sotto osservazione medica nei casi di epilessia dei bambini. Oltre ai farmaci, gli agenti hanno trovato 17 ricette mediche – alcune rubate – insieme a 8 cellulari, 6 orologi e prodotti di profumeria. Per questo l’uomo è stato denunciato anche per ricettazione., Però sarebbe il caso di fargli dire a chi serviva il rivotril, perchè magari lo aveva procurato per qualche bambino epilettico.