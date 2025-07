Incidente a Senago, feriti 2 26enni: la conducente colpevole fugge senza lasciare i dati

Letture: 6.611

Un grave episodio di fuga dopo incidente è avvenuto la notte di sabato 25 luglio, poco prima della 1.25, a Senago, in via Risorgimento. Loris ed Erika, entrambi 26enni, stavano tornando a casa dopo aver partecipato ad un loro spettacolo di balli caraibici in piazza a Limbiate. Loris è infatti un maestro di danza e Erika oltre ad essere la sua fidanzata, è la sua compagna di ballo. La loro auto era ferma al semaforo rosso quando è stata tamponata a velocità sostenuta da una vettura grigia guidata da una donna senza cintura.

L’impatto e la fuga

Un testimone ha assistito alla scena e ha subito prestato i primi soccorsi ai due giovani, chiamando il 112. La conducente, dopo aver detto che stava parcheggiando, è ripartita sgommando quando Loris si è avvicinato per chiederle i dati. Si è fermata alla fine della strada con le quattro frecce, ma poi è fuggita senza lasciare informazioni né attendere l’arrivo dei soccorsi.

Feriti e prognosi

L’ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano ha trasportato i due ragazzi in codice verde all’ospedale Sacco di Milano. Loris ha riportato traumi al collo e resterà con collare per 5 giorni, sotto osservazione per lo shock. Erika ha accusato dolori alla schiena e anche per lei la prognosi è stata di 5 giorni con collare. La loro auto è distrutta.

Indagini in corso

I carabinieri di Senago hanno raccolto la denuncia dei due giovani e stanno cercando la donna per richiamarla alle sue responsabilità. Spesso chi fugge dopo un incidente sa di aver bevuto o fatto uso di droghe e vuole evitare l’alcol test o il droga test, consapevole che il nuovo codice della strada considera positivo anche chi rifiuta l’esame.

intanto però a causa del suo comportamento i due giovani potrebbero non essere risarciti del danno dall’assicurazione e quindi stanno cercando testimoni dell incidente che possano aver visto la targa dell auto oppure conoscano la donna sull’auto grigia, e possano riconoscerla e qualcuno che abbia delle telecamere che hanno ripreso l’incidente o i momenti seguenti di quella notte. Se qualcuno ha visto qualcosa, può contattare i carabinieri di Senago anche tramite il 112.

