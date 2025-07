Cornaredo, la polizia locale scova 2 rom con 35 grammi d’oro in gioielli

Letture: 4.551

Mercoledì 23 luglio, intorno alle 10 del mattino, la polizia locale di Cornaredo ha fermato, in via Garibaldi, una coppia di rom, un uomo e una donna, entrambi di 35 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per furto aggravato. Il controllo è scattato dopo diverse segnalazioni al polizia locale dei cittadini che avevano notato nei giorni scorsi un’auto sospetta in paese.

Trovati e fermati dalla polizia locale di Cornaredo

Gli agenti hanno fermato il veicolo, risultato preso a noleggio intestato a un’altra persona. L’uomo era alla guida senza patente, mai conseguita. Durante la perquisizione, ha opposto una lieve resistenza per evitare il controllo, ma senza provocare feriti.

Contanti e oro senza giustificazione

Addosso all’uomo sono stati trovati 1.500 euro in contanti, di cui non ha saputo spiegare la provenienza, oltre a diversi bracciali e anelli per un totale di 35 grammi d’oro. Anche in questo caso non è stata fornita alcuna giustificazione per il possesso degli oggetti. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente.

Specializzati in furti e truffe agli anziani

Dai controlli è emerso che la coppia ha una lunga lista di precedenti specifici per furti e truffe ai danni di persone anziane. Proseguono gli accertamenti della polizia locale per verificare se l’oro e i soldi sequestrati siano provento di colpi messi a segno nei giorni scorsi a Cornaredo. L’intensa collaborazione fra i cittadini dall’ occhio attento e la polizia locale dá i suoi frutti.