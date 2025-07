Passeggiate serali e fossili: al via i martedì d’estate al Museo di Besano

L’iniziativa è curata da Archeologistics, impresa sociale che gestisce il Museo per conto del Comune di Besano. Il costo è di 7 euro a persona, sia per adulti che per bambini, e include ingresso e guida. La prenotazione è obbligatoria sul sito archeologistics.it oppure al link bit.ly/tramareelago . Per informazioni: www.museodibesano.it – 333 7849836 – museo@comune.besano.va.it

Dopo la visita alle sale espositive, il gruppo sarà guidato in una passeggiata fino al colle San Martino, da cui si domina tutta la Val Ceresio. Da qui si ammirano il Lago di Lugano e i rilievi prealpini al tramonto, in un’atmosfera suggestiva resa ancora più piacevole dalla brezza serale.

Redazione CNNZ

