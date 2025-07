Meteo del Weekend in Lombardia: stop al caldo torrido

Il fresco portato dai temporali renderà la giornata piacevole, fresca al punto giusto, con il sole ma raffrescata dalla brezza, che in qualche momento sarà rafforzata. Qualche nuvola eviterà che il sole riscaldi troppo. Per il momento quindi il periodo più duro dell’estate, quello dei caldi praticamente insopportabili sempre finito. forse rivedremo qualche giornata da 30 gradi solo ad agosto.

Sabato sarà una giornata variabile: la mattina sarà in parte soleggiata, mentre nel pomeriggio sono attesi nuovi rovesci localizzati In alcuni casi i temporali potranno essere anche intensi, accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. In serata, il tempo tenderà a migliorare temporaneamente, soprattutto nelle province occidentali. Le temperature rimarranno contenute: massime tra i 25°C e i 28°C, minime intorno ai 18-20°C.

La giornata di venerdì sarà quella della svolta. In Lombardia si alterneranno rovesci temporaleschi e ampie schiarite, in un contesto di generale rinfrescamento. Le massime scenderanno sotto i 30°C quasi ovunque. Le aree più esposte alle precipitazioni saranno ancora le zone pedemontane e alpine, ma verso sera anche la pianura milanese e pavese potrebbe essere raggiunta da qualche temporali.

Redazione CNNZ

