Makatussin, marijuana e biberon in viola: blitz della polizia in un college a Milano

Nuovo posto strano per nascondere la droga. Avevano confezionato il purple drink con il makatussin e lo avevano messo nei biberon, con tanto di Ciuccio. Mercoledì 23 luglio, intorno alle 18, una volante del commissariato Greco Turro, è intervenuta in via Frigia, a Milano, dopo la segnalazione di una dipendente di una struttura per studenti. La donna aveva sentito forti urla e rumori provenire da una delle camere del residence. Spaventata, è uscita in strada e ha fermato una pattuglia che transitava in zona.

Blitz inaspettato

I poliziotti sono saliti immediatamente nella stanza indicata. All’interno hanno trovato due giovani: una ragazza francese di 23 anni, che abita nel residence, e un ragazzo italiano, anche lui di 23 anni, residente in provincia di Como. Sul tavolo, in bella vista, c’erano sei biberon pieni di un liquido viola, due dei quali conservati dentro una busta.

Il liquido viola e il Makatussin

I biberon contenevano una miscela a base di Makatussin, uno sciroppo con principio attivo a base di codeina, utilizzato per preparare il cosiddetto purple drank, una droga da sballo che viene bevuta come uno sciroppo ma ha effetti sedativi e stupefacenti. Nella camera, gli agenti hanno trovato anche altri 7 flaconi di Makatussin, 10 grammi di marijuana e diversi medicinali. Oltre alle sostanze, la polizia ha sequestrato 4.810 euro in contanti, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

Fermato il ragazzo, lei risulta estranea

Il ragazzo è stato portato in questura e identificato: si tratta di un italiano di 23 anni. Agli agenti ha detto che tutto il materiale trovato nella stanza era di sua esclusiva proprietà e ha chiesto che la ragazza venisse lasciata fuori da ogni accusa. La francese, anch’essa 23enne, è stata ascoltata come testimone. Al momento, per lei non risultano provvedimenti. Il ragazzo è stato arrestato.