Sesto San Giovanni, appartamento in fiamme nella notte: 1 morto, evacuato tutto il palazzo

Una persona è morta nella notte a Sesto San Giovanni, a causa delle fiamme di un incendio divampato in un appartamento al piano terra di un condominio di quattro piani. Il rogo è scoppiato intorno alle 3.40 in via Fogagnolo 130, e si è sviluppato rapidamente in uno dei vani dell’abitazione. Le generalità della vittima non sono ancora state accertate.

Appartamento in fiamme alle 3.40

L’allarme è scattato nel cuore della notte. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, che hanno domato le fiamme e avviato la bonifica dell’area. All’interno dell’appartamento è stata trovata una persona deceduta. Non è ancora chiaro se si tratti del residente. Le fiamme hanno interessato un solo vano, ma il fumo si è propagato anche agli altri appartamenti.

Evacuato l’intero stabile: famiglie fuori casa fino all’alba

Per sicurezza, l’intero edificio è stato evacuato. Le famiglie residenti sono rimaste fuori per diverse ore, fino a quando i vigili del fuoco hanno dichiarato che l’area era in sicurezza. Solo in mattinata, con cautela, è stato possibile per tutti rientrare nei rispettivi appartamenti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno verificato le condizioni dei residenti, e la polizia scientifica, che sta tutt’ora effettuando i rilievi.

Indagini in corso: da chiarire identità e cause

Le indagini sono affidate alla polizia scientifica. Oltre all’identificazione della vittima, restano da accertare le cause dell’incendio, una questione tecnica di cui si occuperanno i vigili del fuoco. Non si esclude nessuna ipotesi: dal corto circuito a un gesto volontario o accidentale. I rilievi si concentrano sulla stanza da cui si sono sprigionate le fiamme. L’intero appartamento è sotto sequestro.