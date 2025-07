Milano, viale Umbria. Ruba 17 flaconi di Autan all’Ipercoop. Arrestato per rapina

Letture: 2.559

Rapina aggravata ieri pomeriggio all’Ipercoop di Viale Umbria a Milano, colpa dell’Autan. A finire in manette è stato un georgiano di 45 anni con una lunga sfilza di precedenti penali. Aveva appena rubato 17 flaconi di Autan, per un valore commerciale di circa 150 euro. Un bottino insolito, ma non raro: l’Autan è spesso utilizzato dai tossicodipendenti ma non per difendersi dalle zanzare, e ha un suo “mercato” nei chioschi abusivi sparsi in città.

La fuga, l’inseguimento e l’arresto

L’uomo è stato notato mentre si allontanava oltre le casse senza pagare . Un addetto alla sicurezza ha tentato di fermarlo ma lui è scappato. L’addetto alla Sicurezza lo ha lo ha inseguito all’esterno del supermercato e ha tentato di bloccarlo. È lì che il georgiano ha reagito con violenza, ingaggiando una breve colluttazione con il vigilante, nel tentativo di guadagnarsi la fuga.Nel frattempo era già arrivata sul posto una pattuglia della volante Mecenate, che lo ha bloccato e arrestato. L’uomo è stato portato in questura per l’identificazione e le formalità di rito. Deve rispondere di rapina aggravata e questa mattina è stato portato in tribunale per il processo per direttissima.

