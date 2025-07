3 Oppo da Mediaworld, ma non li voleva pagare

Letture: 4.560

Una donna cilena di 37 anni, con precedenti per furto, è stata fermata nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 luglio, all’interno del negozio Mediaworld di viale Umbria, a Milano. Intorno alle 15, la sicurezza del punto vendita ha notato movimenti sospetti e ha richiesto l’intervento della polizia.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe tentato di sottrarre tre smartphone della marca Oppo, per un valore complessivo di circa 800 euro. I dispositivi erano stati prelevati dagli scaffali e nascosti con l’intento di eludere i sistemi anti-taccheggio, rompendo i blister della confezione.

La segnalazione e il fermo

Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti appena la donna ha oltrepassato le casse senza pagare, trattenendola fino all’arrivo degli agenti. La polizia ha identificato la 37enne, già nota per episodi simili, e ha proceduto al fermo in flagranza. Il complice si è dato alla fuga. Questa mattina, martedì 22 luglio, la donna è comparsa davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

