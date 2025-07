Via Respighi. Protesta ancora in corso. Una delegazione ricevuta all’ ispettorato del lavoro

Letture: 4.411

È ancora in corso la protesta degli operai del cantiere di Porta Vittoria, all’angolo con via Ottorino Respighi dove, da questa mattina una quarantina di lavoratori ha occupato il settimo piano di una palazzina in costruzione per denunciare ritardi nei pagamenti e problemi con l’impresa edile. Al settimo piano dell’edificio ci sono 28 operai, mentre in 15 avevano inizialmente manifestato anche affacciandosi alle impalcature esterne.

Annunci

Delegazione al tavolo con l’Ispettorato del Lavoro di Milano

Poco più di un’ora fa, una delegazione di operai è scesa dal cantiere per partecipare a un incontro presso l’Ispettorato del Lavoro. Il tavolo è stato convocato d’urgenza per affrontare le contestazioni dei lavoratori. Non è ancora chiaro se all’incontro siano presenti anche rappresentanti dell’impresa. La protesta va avanti in modo pacifico, ma gli operai restano sull’edificio mostrando la volontà di non lasciarlo fino a quando non riceveranno risposte concrete.

Annunci

Sul posto anche le forze dell’ordine

Sul cantiere rimangono presenti pattuglie della polizia e i tecnici dei vigili del fuoco, che monitorano la situazione per garantire la sicurezza degli occupanti. La tensione resta alta, ma al momento non si registrano scontri né interventi forzati. Nelle prossime ore si capirà se dal tavolo istituzionale arriverà un primo passo verso una soluzione oppure se la protesta si trasformerà in un presidio a oltranza

Annunci