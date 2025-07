Il morto fra le fiamme a Sesto san Giovanni. E’ omicidio?

Letture: 4.540

Indagini in corso sull’incendio di via Fogagnolo, a Sesto San Giovanni, dove nella notte un uomo è stato trovato senza vita in un appartamento, al piano terra e con la finestra protetta da una grata, divorato dalle fiamme. Il sopralluogo tecnico del Nucleo Investigativo Antincendio (NIA) della Direzione Regionale dei vigili del fuoco, incaricato dalla Procura di Monza, si è concluso poco prima delle 15.15 .

Annunci

Cosa sappiamo di sicuro. Le fiamme sono partite dalla camera da letto

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’incendio si è sviluppato nella camera da letto dell’abitazione al piano terra, lo stesso locale dove è stato rinvenuto il corpo della vittima, carbonizzato. I vigili del fuoco avevano già ipotizzato che le fiamme potessero essere partite da lì, e la conferma è arrivata dal sopralluogo.

Annunci

Il lavoro degli specialisti del NIA è stato fondamentale per raccogliere elementi tecnici che ora saranno analizzati più a fondo: i reperti prelevati all’interno dell’appartamento sono stati già consegnati alla polizia scientifica per ulteriori esami.

Annunci

I dubbi

Il fatto che la persona trovata morta carbonizzata non sia lo studente italiano affittuario dell’appartamento e alcuni segni che i vigili del fuoco hanno ritrovato sul corpo hanno fatto sospettare che l’uomo fosse già morto al momento dello scoppio dell’incendio. Di queste prove si occuperà anche la polizia scientifica della questura di Milano mentre il corpo dell’uomo è stato affidato ai medici legali che effettueranno l’autopsia nei prossimi giorni..

Relazione in arrivo sulla scrivania del PM

I risultati del sopralluogo dei vigili dl fuoco saranno presto trasmessi al pubblico ministero incaricato delle indagini. Toccherà a lui decidere se disporre ulteriori accertamenti o se procedere con una ricostruzione ufficiale della dinamica. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. L’identità dell’uomo deceduto nell’incendio non è ancora nota, o comunque non è ancora stata comunicata alla stampa.

Annunci

Nessun altro ferito, ma palazzo evacuato nella notte

L’intervento dei vigili del fuoco, scattato intorno alle 3 del mattino, ha impedito che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti. Il palazzo di via Fogagnolo 130 è stato evacuato per sicurezza, ma già nelle prime ore del mattino i residenti hanno potuto fare rientro. Nessun altro è rimasto ferito o intossicato.