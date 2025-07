Rapina brutale su un treno lombardo: accoltellano un turista americano di 26 anni. Arrestati 2 giovani

Letture: 4.400

Un turista americano di 26 anni è stato accoltellato alla gola e alla spalla durante una rapina avvenuta su un treno regionale fermo alla stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese. L’aggressione è avvenuta lunedì 15 luglio, poco prima di mezzogiorno, all’interno di una carrozza. I presunti autori – due giovani di dichiarata cittadinanza tunisina – sono stati rintracciati e fermati dalla Polizia di Stato dopo ore di ricerche in tre diversi comuni.

Erano circa le 11:30 quando un gruppo di giovani ha aggredito il passeggero, colpendolo per strappargli la collana d’oro che indossava. Il turista ha reagito, ma è stato colpito con un’arma da taglio alla gola e alla spalla. Ferito e sotto choc, è stato soccorso prima all’ospedale di Vizzolo Predabissi, poi trasferito in terapia intensiva al San Donato. È ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

L’allarme è scattato subito. La Polizia Ferroviaria, insieme ai carabinieri e alla polizia locale di San Giuliano Milanese, ha acquisito e visionato le immagini delle telecamere della stazione. I volti dei presunti aggressori sono stati rapidamente isolati e le foto inviate alla vittima, che li ha riconosciuti durante l’individuazione fotografica.

La caccia in tre province

Le ricerche sono andate avanti per ore, fino a notte fonda. I poliziotti hanno ispezionato diversi capannoni tra San Giuliano e Melegnano, setacciando aree spesso frequentate da irregolari. Nel frattempo, dalla zona della stazione ferroviaria di Busto Arsizio è arrivata una segnalazione: due giovani simili ai sospetti erano stati visti salire su un autobus urbano.

Con l’aiuto delle volanti della Questura di Varese, le pattuglie si sono spostate anche lì. Alla fine i due sono stati bloccati e sottoposti a fermo. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e accertare se i due fermati siano coinvolti in altri episodi simili avvenuti nei pressi delle stazioni.

