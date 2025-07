Maxi tamponamento alla Roveda di Sedriano. 6 feriti, fra cui due bambini di 5 e 6 anni e un agente della polizia locale

Letture: 6.831

Un tamponamento tra alcune auto ha causato sei feriti, tra cui due bambini di 5 e 6 anni, nel pomeriggio di lunedì 21 luglio in via Bareggio a Sedriano, nella frazione della Roveda. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15:11, all’altezza del civico 9, in una zona residenziale a poca distanza dal confine con Bareggio. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto della polizia locale di Cornaredo che si trovava in servizio fuori paese.

Coinvolta un’auto della polizia locale di Cornaredo e una lunga lista di feriti

Secondo i primi rilievi eseguiti dalla Polizia Locale di Sedriano, nell’incidente sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, 6 persone. A bordo delle auto c’erano una donna di 22 anni, due uomini di 24 e 32 anni, una bambina di 5 anni, un bambino di 6 anni e una donna di 70 anni. Una delle auto coinvolte nell’incidente era un veicolo della polizia locale di Cornaredo che si trovava in missione fuori dal territorio.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze della Croce Bianca di Magenta, dei Soccorritori Volontari di Arluno, e della Croce Bianca di Sedriano e un’auto medica dell’ AAT Milano. I soccorsi sono stati classificati tutti in codice verde, traumi lievi o contusioni che non mettono a rischio la vita.

I feriti sono stai inviati nei pronto soccorsi dell’ ospedale di Legnano e in quello dell’ospedale San Carlo di Milano. Le cause del tamponamento sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Sedriano, che ha effettuato i rilievi. La polizia locale si è occupata anceh della gestione della viabilità.