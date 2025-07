Incidente alla Roveda di Sedriano. Arrestato rom15enne

Letture: 8.410

Un’ Alfa Romeo Stelvio che fuggiva ad alta velocità è stata la causa dell’ ‘incidente che si è verificato alla Roveda di Sedriano e che in un primo tempo eras tato segnalato come un maxi tamponamento. A guidare l’auto in fuga era un ragazzino di 15 anni, senza patente, con a bordo la compagna e il loro figlio neonato. Lui è italiano ma di etnia rom. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di lunedì 21 luglio intorno alle 15.

Annunci

L’individuazione nei pressi Lidl di Cornaredo e la fuga a folle velocità

Tutto è iniziato nei pressi del parcheggio del Lidl di Cornaredo. Gli agenti della polizia locale hanno riconosciuto un volto noto e che andava controllato: un 15enne italiano di origine rom, già segnalato nelle banche dati per numerosi furti, in particolare nei parcheggi dei supermercati. Quando la pattuglia ha intimato l’alt, invece di fermarsi, il ragazzino ha premuto sull’acceleratore e ha iniziato con una fuga ad alta velocità a bordo dell’’Alfa Romeo Stelvio bianca, ignorando ogni tentativo di fermarlo.

Annunci

La polizia locale di Cornaredo si è messa all’inseguimento. Il 15enne ha imboccato la via Bareggio in direzione Sedriano, sfrecciando tra le auto a velocità spropositata, mettendo a rischio chiunque si trovasse sulla sua traiettoria.

Annunci

Lo schianto in via Bareggio e la colluttazione con l’agente

Poco prima delle 15:11, all’altezza del civico 9 di via Bareggio, nella frazione della Roveda di Sedriano, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto. Ha colpito un altro veicolo e poi è finito fuori strada contro una siepe, causando un incidente che poteva essere rovinoso.

Nonostante l’impatto, ha tentato la fuga a piedi, venendo però fermato dagli agenti. Nel tentativo di scappare, ha ingaggiato una colluttazione con uno degli agenti della polizia locale di Cornaredo, che è rimasto ferito in modo lieve. Alla fine, il 15enne è stato bloccato e arrestato.

Annunci

Tutti in codice verde

Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, una Soccorritori Volontari di Arluno e e una della Croce Bianca di Sedriano, con supporto di un’auto medica dell’AAT Milano. L’agente che si è fatto male è stato trasportato all’ospedale di Legnano. Ha riportato abrasioni e contusioni con una prognosi di circa cinque giorni. Il 15enne è stato invece portato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, da cui è stato dimesso senza prognosi.

Dopo le dimissioni gli agenti della polizia locale hanno accompagnato il 15enne alla carcere minorile Beccaria, dove attende le decisioni del giudice. Per ora è accusato di guida senza patente, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Annunci

*Il testo dell’articolo poi aggiornato con i particolari di quanto successo lunedì

Un tamponamento tra alcune auto ha causato sei feriti, tra cui due bambini di 5 e 6 anni, nel pomeriggio di lunedì 21 luglio in via Bareggio a Sedriano, nella frazione della Roveda. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15:11, all’altezza del civico 9, in una zona residenziale a poca distanza dal confine con Bareggio.

Presente un’auto della polizia locale di Cornaredo e una lunga lista di feriti

Secondo i primi rilievi, nell’incidente sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, 6 persone. A bordo delle auto c’erano una donna di 22 anni, due uomini di 24 e 32 anni, una bambina di 5 anni, un bambino di 6 anni e una donna di 70 anni. Sul posto c’era anche un veicolo della polizia locale di Cornaredo che stava inseguendo l’auto che ha causato l’incidente.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze della Croce Bianca di Magenta, dei Soccorritori Volontari di Arluno, e della Croce Bianca di Sedriano e un’auto medica dell’ AAT Milano. I soccorsi sono stati classificati tutti in codice verde, traumi lievi o contusioni che non mettono a rischio la vita. I feriti sono stati inviati nei pronto soccorsi dell’ ospedale di Legnano e in quello dell’ospedale San Carlo di Milano.