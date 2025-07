Milano, piazzale Lotto. Strappa la borsa a una donna sulla metro, bloccato da 3 studenti egiziani

Letture: 5.541

Il tentativo di rapina è avvenuto intorno alle 14.30 di domenica 21 luglio, sulla linea rossa della metropolitana milanese, alla fermata di piazzale Lotto, nel tratto nord-ovest della città.Un uomo ha cercato di strapparle la borsa con la forza, ma non aveva previsto l’intervento di tre studenti egiziani che lo hanno bloccato

Annunci

La dinamica: l’approccio e l’aggressione

Secondo quanto riferito e desunto dalle telecamere di sicurezza della metropolitana, tutto sarebbe iniziato sulla banchina della stazione della metropolitana. Una 41enne slovena è stata avvicinata da un 45enne dello Sri Lanka, che ha cercato di instaurare un contatto ravvicinato. Poco dopo, una volta saliti entrambi sul treno, l’uomo ha tentato di strapparle la borsa con uno strattone violento, provocandole una lesione al polso. Lei però ha resistito e in suo aiuto sono arrivati 3 ragazzi, tre studenti egiziani che si trovavano sulla stessa carrozza.

Annunci

Il gesto dei tre studenti

A bloccare il ladro sono stati infatti i tre studenti che hanno visto la scena, sono intervenuti rapidamente e hanno impedito all’uomo di fuggire, trattenendolo fino all’arrivo della polizia. Sono stati raggiunti anche dagli agenti della security di Atm. L’aggressore è stato preso in consegna dalla polizia, allertata dal personale della metropolitana, e accompagnato in commissariato per l’identificazione e le operazioni di rito per l’arresto in flagranza.

Annunci